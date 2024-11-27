國台辦答中評：“台獨”是歷史逆流是絕路

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京11月27日電（記者 海涵）國台辦發言人陳斌華11月27日在例行新聞發布會上回答中評社記者提問時指出，統一是歷史大勢，是正道；“台獨”是歷史逆流，是絕路。賴清德當局頑固堅持“台獨”分裂立場，鼓吹“新兩國論”，蓄意謀“獨”挑釁，企圖“倚外謀獨”、“以武謀獨”，違逆潮流、背離大勢，必遭失敗。



中評社記者提問：馬英九近日出席中國國民黨黨慶活動致詞時，再次痛批賴清德強推“互不隸屬”的“新兩國論”，並評價賴清德的“台獨”主張“既無必要，也辦不到，更不務實”；希望國民黨堅持“九二共識”，反對“台獨”，全力維護兩岸和平與安定，保障台灣人民的安全與福祉。對此有何評論？



陳斌華：統一是歷史大勢，是正道；“台獨”是歷史逆流，是絕路。賴清德當局頑固堅持“台獨”分裂立場，鼓吹“新兩國論”，蓄意謀“獨”挑釁，企圖“倚外謀獨”、“以武謀獨”，違逆潮流、背離大勢，必遭失敗。我們願在堅持“九二共識”、反對“台獨”共同政治基礎上，加強與台灣各政黨、團體、有識之士的聯繫溝通，促進兩岸交流合作，維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一。



