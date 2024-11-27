國台辦介紹近期兩岸經貿交流活動情況

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京11月27日電（記者 海涵）國台辦發言人陳斌華11月27日在例行新聞發布會上介紹了近期兩岸經貿交流活動情況及年底前各地還將舉辦的兩岸重要經貿交流活動。陳斌華表示，近期各地深入貫徹落實黨的二十屆三中全會精神，圍繞促進兩岸經濟交流、加強兩岸產業合作、深化兩岸融合發展舉行了一系列形式多樣、內涵豐富的兩岸經貿交流活動，為台商台企拓展大陸市場，搶抓中國式現代化全面推進的市場機遇，搭建平台、提供便利。



11月3日至6日，第20屆桂台經貿文化合作論壇在廣西南寧市舉行，中國國民黨副主席夏立言、全國台企聯監事長黃明智等台灣政商人士、少數民族和基層民眾、青年約700餘人參加論壇。論壇以“推進交流合作 深化融合發展”為主題，著力幫助台商台企深入瞭解西部大開發政策紅利，積極參與桂台交流合作與融合發展。



11月16日至20日，第16屆海峽兩岸茶業博覽會在福建武夷山市舉辦。本屆茶博會以“‘三茶’統籌·融合發展”為主題，包括成果展示、貿易洽談、合作交流、茶旅體驗等內容。台灣農會及南投縣、新北市坪林區農會等10餘家島內茶葉行業協會組織143家台企參展，覆蓋台灣14個縣市，台企參展數量、參展面積均創歷屆之最。博覽會期間，累計參展人數29.8萬餘人次，現場交易額3.87億元，其中台灣館交易額1901萬元。



11月19日，首屆兩岸服務業大會和第13屆兩岸暨港澳服務業論壇在重慶舉行。本次大會和論壇以“創新服務 共創未來”為主題，聚焦服務業和青年交流等領域暢談合作、共謀發展，來自兩岸暨港澳地區知名企業家、商協會組織代表等400多人參加。會上發布《兩岸服務業交流合作融合發展共同倡議》，提出要推動兩岸傳統及創新型服務業深度融合，加強兩岸青年往來與民心交流交融，促進兩岸服務業綠色、低碳、可持續發展。