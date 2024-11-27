國台辦：台灣問題是中美關係政治基礎中的基礎

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京11月27日電（記者 海涵）國家主席習近平近日在利馬同美國總統拜登舉行會晤。習近平主席強調台灣問題是第一條不容挑戰的紅線。國台辦發言人陳斌華11月27日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。習近平主席的重要講話，闡明了中方在台灣問題上的嚴正立場，對於我們做好對台工作具有重要指導意義。



有記者提問：11月16日，國家主席習近平在利馬同美國總統拜登舉行會晤。習近平主席強調台灣問題是第一條不容挑戰的紅線，要求美方慎之又慎處理台灣問題。請發言人予以解讀。



陳斌華：台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。習近平主席的重要講話，闡明了中方在台灣問題上的嚴正立場，對於我們做好對台工作具有重要指導意義。我們將堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，堅持團結廣大台灣同胞，推動兩岸關係和平發展、融合發展，推進祖國統一。



我們粉碎“台獨”分裂圖謀、捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移、能力堅不可摧、行動堅決有力，決不允許任何人、任何勢力以任何形式把台灣從中國分裂出去。希望廣大台灣同胞認清賴清德當局謀求“台獨”分裂、破壞兩岸關係的危險性、危害性，同我們一道堅決反對“台獨”分裂行徑，共同推動兩岸關係重回和平發展正確軌道。





