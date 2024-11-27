國台辦：所謂“保護費”已在島內引發強烈反彈

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京11月27日電（記者 海涵）“台灣民意基金會”近日公布民調，對美方有關台灣要交“保護費”的說法，51%台灣民眾不同意；57%民眾不相信美國政府會派兵“協防台灣”。國台辦發言人陳斌華11月27日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，所謂“保護費”已經在島內各界特別是青年中引發強烈反彈。民進黨當局應正視島內要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，停止“以武謀獨”、“倚外謀獨”，停止一切“台獨”分裂行徑。



有記者提問：我們注意到，“台灣民意基金會”近日公布民調，對美方有關台灣要交“保護費”的說法，51%台灣民眾不同意；57%民眾不相信美國政府會派兵“協防台灣”，創下新高。對此有何評論？



陳斌華：你提到的民調數據從一個側面再度表明，美國究竟是在“保台”還是“害台”，民進黨當局究竟是在“護台”還是“禍台”，越來越多台灣同胞已有清醒的認識。他們衝破民進黨當局極力構築的信息繭房，識破其欺騙話術，作出理智的判斷，拒絕為“台獨”埋單，更拒絕為“台獨”殉葬。



所謂“保護費”已經在島內各界特別是青年中引發強烈反彈。我看到許多台灣青年在社交媒體上留言，指出如果讓美方予取予求，台灣健保經費都將被擠壓。也有人指出，民進黨一味“倚美”只會加速“害台”，把台灣推向災難的深淵。民進黨當局應正視島內要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，停止“以武謀獨”、“倚外謀獨”，停止一切“台獨”分裂行徑。



