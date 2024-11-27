勸阻台商撤資撤廠？國台辦：子虛烏有惡意造謠

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京11月27日電（記者 海涵）國台辦發言人陳斌華11月27日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，所謂國台辦近期勸阻台商從大陸撤資、撤廠的相關報導純屬子虛烏有、惡意造謠。近期，有關方面相繼舉辦台商座談會、產業鏈供應鏈對接會、產業交流會，介紹中國式現代化機遇，支持台商融入新發展格局、參與高質量發展。廣大台商積極響應，踴躍參與，充分證明大陸新一輪改革開放的廣闊機遇是誣蔑抹黑不了的，廣大台商台胞到大陸開拓事業也是欺騙恐嚇擋不住的。



有記者提問：《自由時報》報導稱，國台辦近期勸阻台商從大陸撤資、撤廠，並要求台商配合新投資策略，協助因應特朗普上任後的經貿衝擊。陸委會稱，大陸強化國安監管、發布懲“獨”司法文件等，在陸台商投資經營風險升高，已加速撤離大陸。對此有何評論？



陳斌華：相關報導純屬子虛烏有、惡意造謠。近期，有關方面相繼舉辦台商座談會、產業鏈供應鏈對接會、產業交流會，介紹中國式現代化機遇，支持台商融入新發展格局、參與高質量發展。廣大台商積極響應，踴躍參與，充分證明大陸新一輪改革開放的廣闊機遇是誣蔑抹黑不了的，廣大台商台胞到大陸開拓事業也是欺騙恐嚇擋不住的。



