王金平回鄉祭祖 國台辦回應

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京11月27日電（記者 海涵）台灣民意機構前負責人王金平日前在島內成立跨黨派智庫“中道和平聯盟”，表示將致力促進兩岸和平。隨後他到福建漳州祭祖、參訪。國台辦發言人陳斌華11月27日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，維護台海和平穩定是兩岸同胞的共同願望，實現這一共同願望的基礎和前提是堅持“九二共識”、反對“台獨”。只要認同兩岸同屬一個中國，我們同台灣各黨派、團體和人士對話溝通就沒有障礙。王金平先生回鄉祭祖體現了中華民族慎終追遠的優良傳統，體現了傳承弘揚中華優秀傳統文化的意願情懷，體現了廣大台灣同胞希望加強兩岸交流交往的強烈願望。



有記者提問：台灣民意機構前負責人王金平日前在島內成立跨黨派智庫“中道和平聯盟”，表示將致力促進兩岸和平。其隨後到福建漳州祭祖、參訪，表示希望兩岸共創和平，當前需要增進同胞的民族認同、文化認同等。請問對此有何評論和回應？



陳斌華：維護台海和平穩定是兩岸同胞的共同願望，實現這一共同願望的基礎和前提是堅持“九二共識”、反對“台獨”。只要認同兩岸同屬一個中國，我們同台灣各黨派、團體和人士對話溝通就沒有障礙。



王金平先生回鄉祭祖體現了中華民族慎終追遠的優良傳統，體現了傳承弘揚中華優秀傳統文化的意願情懷，體現了廣大台灣同胞希望加強兩岸交流交往的強烈願望。兩岸同胞都是中國人，是血脈相連的一家人。弘揚中華優秀傳統文化是兩岸同胞的共同義務，守護中華民族共同家園是兩岸同胞的共同責任，實現中華民族偉大復興是兩岸同胞的共同使命。希望廣大台灣同胞秉持民族大義，順應歷史大勢，與大陸同胞一道推動兩岸關係和平發展、融合發展，推進祖國統一，共創中華民族偉大復興的美好未來。



