國台辦：賴清德所謂的“和平之路”是自毀之路

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京11月27日電（記者 海涵）國台辦發言人陳斌華11月27日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，賴清德所謂的“和平之路”，是置台灣青年和廣大民眾安全福祉於不顧、打著“和平”幌子備戰引戰的自毀之路，是把台灣一步步推向兵凶戰危的自絕之路。希望廣大台灣同胞特別是台灣青年認清賴清德和民進黨當局的“台獨”本性，把命運牢牢掌握在自己手中，堅決反對其謀“獨”挑釁，讓台灣轉危為安，走上可長可久的和平之路。



有記者提問：賴清德日前出席一場青年活動時，向與會高中生提出所謂“和平三選項”，否定兩岸簽署和平協議和“九二共識”，再次鼓噪兩岸“互不隸屬”，聲稱“堅持主權”“與民主陣營站在一起”是其“和平之路”。對此有何評論？



陳斌華：面對未成年學生，賴清德以騙術、話語欺騙誘導年輕學子接受其“台獨”分裂主張，意圖讓無辜青年成為“台獨”犧牲品，其行可恥，其心可誅。



“台獨”與台海和平水火不容。“台獨”分裂勢力及其謀“獨”挑釁是台海和平穩定的最大威脅。賴清德所謂的“和平之路”，是置台灣青年和廣大民眾安全福祉於不顧、打著“和平”幌子備戰引戰的自毀之路，是把台灣一步步推向兵凶戰危的自絕之路。希望廣大台灣同胞特別是台灣青年認清賴清德和民進黨當局的“台獨”本性，把命運牢牢掌握在自己手中，堅決反對其謀“獨”挑釁，讓台灣轉危為安，走上可長可久的和平之路。



