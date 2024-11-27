國台辦介紹近期兩岸各領域交流活動情況

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京11月27日電（記者 海涵）國台辦發言人陳斌華11月27日在例行新聞發布會上介紹了近期兩岸各領域交流活動情況及年底前各地將舉辦的兩岸重要交流活動情況。



陳斌華表示，近期，兩岸同胞交流交往持續熱絡，各領域交流活動精彩紛呈。



11月11日，第11屆台灣青年嶺南行活動總閉營儀式暨交流成果展示在廣州舉辦。活動以“走到一起來，夢想更精彩”為主題，融入嶺南特色文化，引導兩岸青年共同傳承弘揚中華優秀傳統文化。自6月至11月，活動主辦方分批次組織11條主題線路的參訪，廣泛吸引兩岸青年參加，取得良好成效。



11月27日至30日，“相約長安·醫路同心——2024兩岸衛生健康合作交流會”將在陝西西安舉辦，活動規模約350人，其中台灣醫療領域知名專家、青年學者、學生代表約100人。此次交流會以“深化醫療衛生合作，增進兩岸人民福祉”為主題，包括大會發言、醫學創新與技術合作交流分會、中醫藥與康養合作交流分會、醫學機構參訪交流、黃帝陵祭祖等。



12月5日，第二屆“青春力量 幸福家園——海峽兩岸交流融合月”活動將在廣東深圳舉辦，期間將舉辦第五屆海峽兩岸學生棒球聯賽總決賽、第二屆“光明杯”海峽兩岸暨港澳自行車騎行賽等43項交流活動，通過搭建兩岸青年交流平台，持續為兩岸青年成長、成才、成功創造更好條件、更多機遇。