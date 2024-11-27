國台辦：海基會回到九二共識兩會商談就可恢復

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京11月27日電（記者 海涵）國台辦發言人陳斌華11月27日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，“九二共識”的達成過程和內容清清楚楚，文件和文字記錄明明白白，惠及兩岸同胞的成果有目共睹。“九二共識”對兩岸建立政治互信、開展對話協商、改善和發展兩岸關係，發揮了不可替代的重要作用。從事兩岸事務的人士理當對此有準確的瞭解。陳斌華強調，只要台灣海基會回到“九二共識”共同政治基礎上，承認兩岸同屬一個國家、一個民族的事實，兩會商談就可以恢復。



有記者提問：海基會董事長吳豐山近日稱，假如兩岸在1992年達成“九二共識”，那麼大陸應說清楚，“中華民國”在“九二共識”中擺放在哪一個位置。對此有何評論？



陳斌華：1945年，中國人民取得抗日戰爭的偉大勝利，台灣回到祖國懷抱。其後不久，由於中國內戰延續和外部勢力干涉，海峽兩岸陷入政治對立的特殊狀態，但中國的主權和領土從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，也不可能改變。兩岸復歸統一，是結束政治對立，不是領土和主權再造。



1992年8月1日，台灣當局的“國統會”就兩會商談事務性協議時有關“一個中國”涵義問題作出“結論”，內稱：“海峽兩岸均堅持一個中國之原則，但雙方所賦予之涵義有所不同”；台灣當局“已制訂國統綱領，開展統一步伐”。這份“結論”表明了台灣當局承認台灣是中國領土的一部分和“海峽兩岸均堅持一個中國原則”、追求統一的立場。



對此，時任海協會負責人發表談話指出，確認“海峽兩岸均堅持一個中國之原則”，對海峽兩岸事務性商談具有十分重要的意義。此後，經過兩會香港會談和互致函電，雙方達成了各自以口頭方式表述“海峽兩岸均堅持一個中國原則”的共識，後被稱為“九二共識”。“九二共識”精髓是求同存異，就是求一個中國之大同，存兩岸分歧之小異。對於“一個中國”的政治涵義，海基會表示“認知不同”，海協會表示“在事務性商談中不涉及”。換言之，“九二共識”是在雙方表明堅持一個中國原則態度的前提下，暫時擱置了對“一個中國”政治涵義的分歧。