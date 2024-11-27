台灣旅遊逆差將進一步擴大？國台辦回應

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京11月27日電（記者 海涵）國台辦發言人陳斌華11月27日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，民進黨當局頑固謀“獨”挑釁，激化兩岸對立對抗，刻意阻撓破壞兩岸交流合作，是造成台灣旅遊業深陷困境的直接原因。只要民進黨當局取消“禁團令”，撤除對兩岸人員往來和各領域交流合作的阻撓禁限，我們將在恢復大陸居民赴馬祖、金門旅遊的基礎上，研究進一步擴大大陸居民赴台旅遊，加強兩岸旅遊業交流合作。



有記者提問：台媒報導，預計今年台灣旅遊逆差將進一步擴大，出境與來台旅客相差千萬人次，逆差達新台幣7300億元。有島內輿論及業者指出，陸客急速減少造成來台旅客人數暴跌，兩岸關係緊綳直接影響國際旅客來台意願。對此有何評論？



陳斌華：民進黨當局頑固謀“獨”挑釁，激化兩岸對立對抗，刻意阻撓破壞兩岸交流合作，是造成台灣旅遊業深陷困境的直接原因。事實證明，“台獨”即“台毒”，搞“台獨”就沒有台海和平，台灣也不會有發展。只要民進黨當局取消“禁團令”，撤除對兩岸人員往來和各領域交流合作的阻撓禁限，我們將在恢復大陸居民赴馬祖、金門旅遊的基礎上，研究進一步擴大大陸居民赴台旅遊，加強兩岸旅遊業交流合作。



