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台灣旅遊逆差將進一步擴大？國台辦回應
http://www.CRNTT.com   2024-11-27 12:06:51


國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社　海涵攝）
　　中評社北京11月27日電（記者　海涵）國台辦發言人陳斌華11月27日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，民進黨當局頑固謀“獨”挑釁，激化兩岸對立對抗，刻意阻撓破壞兩岸交流合作，是造成台灣旅遊業深陷困境的直接原因。只要民進黨當局取消“禁團令”，撤除對兩岸人員往來和各領域交流合作的阻撓禁限，我們將在恢復大陸居民赴馬祖、金門旅遊的基礎上，研究進一步擴大大陸居民赴台旅遊，加強兩岸旅遊業交流合作。

　　有記者提問：台媒報導，預計今年台灣旅遊逆差將進一步擴大，出境與來台旅客相差千萬人次，逆差達新台幣7300億元。有島內輿論及業者指出，陸客急速減少造成來台旅客人數暴跌，兩岸關係緊綳直接影響國際旅客來台意願。對此有何評論？

　　陳斌華：民進黨當局頑固謀“獨”挑釁，激化兩岸對立對抗，刻意阻撓破壞兩岸交流合作，是造成台灣旅遊業深陷困境的直接原因。事實證明，“台獨”即“台毒”，搞“台獨”就沒有台海和平，台灣也不會有發展。只要民進黨當局取消“禁團令”，撤除對兩岸人員往來和各領域交流合作的阻撓禁限，我們將在恢復大陸居民赴馬祖、金門旅遊的基礎上，研究進一步擴大大陸居民赴台旅遊，加強兩岸旅遊業交流合作。

 


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