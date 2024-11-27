大陸高校師生參訪團今赴台 國台辦回應

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京11月27日電（記者 海涵）馬英九文教基金會邀訪的大陸高校師生參訪團27日啟程赴台。國台辦發言人陳斌華11月27日當天在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，希望訪問團在台一切順利，期待兩岸青年學生能借此機會加強交流互動、增進相互瞭解、深化彼此友誼。陳斌華表示，兩岸青年是推動兩岸關係發展最活躍、最積極的因素，理應受到兩岸各界的大力支持。希望兩岸各界共同努力，讓兩岸青年交流回歸青春昂揚、活力四射的底色。



馬英九文教基金會邀訪的大陸高校師生參訪團今天（27日）啟程赴台。在回答對此行的期許、大陸方面對進一步促進兩岸青年交流有何規劃和舉措的問題時，陳斌華表示，由清華大學黨委書記、校務委員會主任邱勇院士擔任團長、7所高校共40名師生組成的大陸高校師生赴台訪問團已於今早啟程，將與台灣6所高校和1所高中開展交流，並參訪台灣有關歷史文化古跡。此前，台灣各界特別是青年學生對該團到訪表達了高度期待和熱烈歡迎。希望訪問團在台一切順利，期待兩岸青年學生能借此機會加強交流互動、增進相互瞭解、深化彼此友誼。



陳斌華表示，兩岸青年是推動兩岸關係發展最活躍、最積極的因素，理應受到兩岸各界的大力支持。我們將一如既往推動兩岸青年交流，持續為兩岸青年互學互鑒、交流交心搭建更多平台、創造更多機會，讓兩岸青年在交流交往交融中越走越近、越走越親。



而在回應記者關於訪問團赴台交流被說是“統戰”手段的情況，陳斌華說，我們一貫倡導和積極推動兩岸青年交流，樂見兩岸青年常來常往、走近走親。這次訪問是兩岸年輕人的青春之約和雙向奔赴，島內各界特別是青年學子對此非常期盼。大陸高校師生訪問團，顧名思義，就是高校青年學生交流。不知道島內這些人到底在怕什麼？他們到底是想讓兩岸青年交流還是交惡？我們希望兩岸各界共同努力，讓兩岸青年交流回歸青春昂揚、活力四射的底色，也希望訪問團在台交流參訪一切順利。



