黑龍江致11死煤礦瓦斯爆炸事故調查公布

中評社北京11月27日電／據央視新聞報導，記者從國家礦山安全監察局黑龍江局獲悉，2023年11月28日12時37分許，黑龍江龍煤集團雙鴨山礦業公司雙陽煤礦（以下簡稱雙陽煤礦）發生一起重大瓦斯爆炸事故，造成11人死亡、6人受傷，直接經濟損失1951．3萬元。



2023年11月29日，依據《中華人民共和國安全生產法》《生產安全事故報告和調查處理條例》《煤礦安全監察條例》等有關規定，經黑龍江省政府批准，成立了雙陽煤礦“11·28”重大瓦斯爆炸事故調查組，調查認定，雙陽煤礦“11·28”重大瓦斯爆炸事故是一起因煤礦嚴重違法違規作業、安全管理混亂、上級公司安全監管履職不到位而導致的重大生產安全責任事故。



事故直接原因



雙陽煤礦左二安裝面違規自然排放瓦斯，回風巷單道風門處風流短路，造成進風巷內無風或微風，導致瓦斯局部積聚達到爆炸濃度，電纜失爆產生火花，引起瓦斯爆炸。



事故處理



事故調查組對46名責任人員和相關單位提出了處理意見建議，黑龍江省紀委監委對監察對象及黨員幹部提出問責意見。



（一）不予追究責任人員（1人）



時任雙陽煤礦通風區抽放隊隊長，鑒於其在該起事故中死亡，建議不予追究責任。



（二）已被公安機關采取強制措施人員（5人）

