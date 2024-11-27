與華合作供應鏈　匈牙利電池業領跑歐洲

圖：第二屆中國國際供應鏈促進博覽會境外參展商占32%。圖為蘋果公司的展位人頭攢動。（圖源：大公報） 中評社北京11月27日電／據大公報報導，第二屆中國國際供應鏈促進博覽會（簡下稱“鏈博會”）26日在北京開幕，與首屆鏈博會相比，本屆鏈博會國際化水平更高，共有620家企業和機構參展，同比增長約20％，境外參展商占比從首屆的26％上升到32％，歐美參展商占境外參展商比重更高達50％。



在開幕當天，主賓國匈牙利外交與對外經濟部長西雅爾多．彼得表示，匈牙利從對華經濟合作中受益良多，歐洲最大電池工廠就是由寧德時代在匈牙利興建，匈牙利將成為全球第二大電池廠，“中國的投資推動了匈牙利GDP的增長，為匈牙利帶來了最新的科技，推動了我們研發能力的增長，創造了就業機會，使國民的生活更加穩健。這些都需要供應鏈才能够實現。”



中國貿促會會長任鴻斌在開幕上介紹，鏈博會為世界各國構築起產業互融、創新互促、市場互通的橋梁，期待各方共同努力在雙向奔赴中實現合作共贏，在鏈接世界中共創美好未來。



盡管歐美近年積極推動對華“脫鈎”，但從本屆鏈博會的參展情況來看，外企依然不能脫離中國。開幕前一天，美國蘋果公司行政總裁庫克專程來到現場，坦言“沒有中國的合作夥伴們，蘋果就無法取得今天的成就”。現場蘋果公司的展覽牌上也寫道：“Apple的200家主要供應商中有超過80％在中國生產”。



“我們要的是互聯互通，而不是彼此分裂。”作為此次博覽會的主賓國，匈牙利外交與對外經濟部長西雅爾多致辭表示，匈牙利已成為中國對歐洲投資最大的目的國，中國去年在歐洲投資的44％都集中在匈牙利。“我們奉行的經濟中立戰略會使匈牙利經濟增長更加的強健，這一切都是通過中匈合作而實現的。”