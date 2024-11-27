以安全內閣批准同黎真主黨的停火協議

中評社北京11月27日電／據新華社報導，以色列總理辦公室26日晚發表聲明說，以安全內閣當晚以10比1的投票結果批准了以色列與黎巴嫩真主黨的停火協議。



聲明說，以色列總理內塔尼亞胡當晚與美國總統拜登通電話，感謝美國參與達成這一停火協議及對以色列“在執行協議方面保留行動自由”的理解。



據以色列公共廣播公司報道，這一協議將於當地時間27日淩晨4時生效。此前，以色列媒體曾報道說，該協議將於當地時間27日上午10時生效。



當天早些時候，內塔尼亞胡發表視頻聲明說，他已將以色列與黎巴嫩真主黨的停火協議提交內閣批准。“能够執行的協議才是好的協議，我們一定會執行”。如果真主黨違反協議，試圖在黎以邊境地帶重建武裝，以色列將發動反擊。對真主黨任何違反停火協議的行為，以色列都將以武力回應。停火期限取決於真主黨。



另據媒體報道，拜登當天發表講話表示，他已與內塔尼亞胡和黎巴嫩總理米卡提通電話，確認以黎兩國政府已接受停火協議。該協議將於當地時間27日淩晨4時生效。拜登還感謝法國總統馬克龍參與推進該協議的達成。



以色列和巴勒斯坦之間最新一輪衝突去年10月爆發後，黎巴嫩真主黨隔著黎以邊界與以軍交火，以策應在加沙地帶與以軍作戰的巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）。今年9月，黎以局勢驟然升溫，以軍10月1日對黎南部發動地面進攻。真主黨在地面阻擊以軍的同時，繼續用無人機、導彈和火箭彈打擊以色列境內目標。



