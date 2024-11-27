憂關稅抬高成本　美企提前囤貨

圖：今年從亞洲運往美國的服裝等商品激增。\法新社（圖源：大公報） 中評社北京11月27日電／據大公報綜合《華爾街日報》、《日本經濟新聞》報導：由於擔心美國候任總統特朗普上台後加征關稅，美國企業紛紛開始囤貨，今年1月至10月亞洲發往美國的貨櫃運輸量創歷史新高，幾乎所有主要商品的運輸量都在上升，尤其是服裝和家具等。



據美國笛卡爾數據公司發布的數據顯示，今年1月至10月亞洲發往美國的貨櫃運輸量創歷史新高。日媒稱，幾乎所有主要商品的運輸量都在上升，其中服裝和家具增幅最大。日本船運公司商船三井的社長橋本剛表示，特朗普當選美國總統刺激了緊急運輸需求。美國一護膚品創始人朱諾德意識到特朗普將重返白宮後，大選日當晚就以5萬美元訂購一整年的存貨，這是他能承擔的最大庫存。他希望這批大約3萬個洗護用具可以在明年1月特朗普就職之前運到其在威斯康星州的工廠。



美媒指出，關稅不是由出口商支付，而是由進口商品的企業支付。特朗普的關稅威脅迫使美企囤貨或調整生產計劃，導致其承受不必要的負擔，勢必損害自由貿易和經濟效率，美國消費者也將被迫支付更高價格。舊金山天然石材和瓷器批發商Dark－Fleury長期從中國進口石材。為降低潛在關稅的影響，該公司已決定提高售價。