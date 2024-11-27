美特別檢察官放棄對特朗普的刑事訴訟

圖：特別檢察官史密斯或遭到特朗普陣營的政治報復。\法新社（圖源：大公報） 中評社北京11月27日電／據大公報轉編CNN報導：美國司法部特別檢察官傑克.史密斯25日表示，放棄指控候任總統特朗普涉嫌推翻2020年大選結果和不當處理政府機密文件（即“密件門”案）兩項刑事案件的訴訟程序。特朗普團隊聲稱，這是“法治的勝利”。民主黨和自由派人士則表示不滿，並批評特朗普凌駕於法律之上。



史密斯25日向哥倫比亞特區聯邦地區法院法官丘特坎遞交材料。丘特坎當天裁決，終止推翻2020年大選結果案訴訟程序。佛州法官坎農今年7月終止“密件門”案訴訟程序，史密斯決定上訴，但如今宣布停止上訴。史密斯稱，美國憲法規定，候任總統就職前，針對其的刑事訴訟應終止。但他將繼續推動“密件門”案中針對特朗普團隊兩名工作人員的訴訟程序。



特朗普回應稱，這些案件與其他針對他的案件一樣，根本不應該被提起。紐約州民主黨籍眾議員戈德曼批評說，放棄訴訟讓特朗普“凌駕於法律之上”。針對特朗普的另外兩宗刑事訴訟目前陷入僵局，其中“封口費”案的宣判日期被無限期推遲。



史密斯強調，總統的刑事豁免權是暫時的。這意味著，在特朗普第二個總統任期結束後，理論上可重啟相關訴訟程序。丘特坎則表示，若時間隔得太久，檢察官提起訴訟可能面臨挑戰。特朗普曾多次威脅要在當選後解雇史密斯。美媒披露，為防止遭到特朗普陣營報復，史密斯可能會在明年1月特朗普就職前辭去特別檢察官職務。