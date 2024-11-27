哈梅內伊：應判處內塔尼亞胡死刑

圖：伊朗最高領袖哈梅內伊25日發表講話。\法新社（圖源：大公報） 中評社北京11月27日電／據大公報轉編路透社報導：國際刑事法院（ICC）21日正式向以色列總理內塔尼亞胡和前防長加蘭特發布逮捕令，指控兩人在以軍加沙軍事行動中的行為構成“戰爭罪和危害人類罪”。伊朗最高領袖哈梅內伊25日在伊朗首都德黑蘭發表講話，稱ICC發布逮捕令“遠遠不夠”，內塔尼亞胡“應該被處以死刑”。



哈梅內伊表示，猶太復國主義政權在加沙和黎巴嫩得到的並非勝利，而是犯下了戰爭罪，“內塔尼亞胡和這個政權的犯罪領導人必須被判處死刑”。不過，《國際刑事法院羅馬規約》並沒有授權ICC使用死刑判決。



ICC向內塔尼亞胡發出逮捕令後，以色列方面立即駁斥，並反控ICC“反猶”。西方國家對此意見不一。美國總統拜登譴責ICC逮捕令“令人憤慨”，白宮國家安全委員會稱拒絕接受該裁決；但加拿大、澳洲、法國等國家表示尊重和支持ICC裁決。



報導稱，任何面臨ICC逮捕令的個人都將無法前往其124個成員國，包括大多數歐洲國家、日本和澳洲等西方國家，否則他們可能會被拘留。



意大利外長塔亞尼25日表示，G7正就ICC對內塔尼亞胡的逮捕令，尋求達成一致立場。