莫斯科國立語言大學孔院主題征文比賽頒獎

當地時間11月25日，莫斯科國立語言大學孔子學院舉行“構建人類命運共同體”主題征文比賽頒獎儀式。圖為該院中俄方院長與一等獎獲獎者及其家長合影。(莫語大孔院 供圖)（圖源：中國僑網） 中評社北京11月27日電／據中國僑網報導，莫斯科國立語言大學孔子學院（簡稱“莫語大孔院”）25日舉行“構建人類命運共同體”主題征文比賽頒獎儀式。



莫語大孔院俄方院長安德烈·謝列茲涅夫對所有征文比賽參與者的熱情支持和積極參與表示感謝，並期待在未來的活動中看到更多精彩的作品，以共同促進中俄兩國的文化交流與合作。



據介紹，為慶祝中俄建交75周年及中俄文化年，莫語大孔院認真策劃、組織舉辦了此次主題征文比賽。自活動開展以來，共收到26份優秀征文，其中來自學員的20份，來自教師的6份。參與者們結合自身的漢語學習或教學經歷，講述了中俄建交以來兩國在各領域合作共贏的故事，展現了中俄雙方在文化、教育等領域的深厚友誼與互助精神。莫語大孔院征文評審委員會對所有稿件進行了認真評審，最終評選出一等獎1名、二等獎3名、三等獎5名及優秀獎11名。



莫語大孔院中方院長梅春才表示，該院將繼續為漢語學習者提供優質的教學服務，為中俄文化交流架起更加堅實的橋梁，並期待在未來舉辦更多此類活動，提升學員學習興趣，增進對中國文化的瞭解。