中評社北京11月27日電／據人民日報海外版報導，中老鐵路（萬象—昆明—北京·平穀）國際冷鏈專列開啓常態化運營——



老撾香蕉乘著專列進北京



你愛吃香蕉麼？在北京市的消費市場，這種香甜可口的水果，每天要售出很多，其中部分來自進口。



老撾，是中國重要的香蕉供應國之一。11月24日，中老鐵路（萬象—昆明—北京·平穀）國際冷鏈專列暨“京滇·瀾湄綫”，滿載近450噸老撾香蕉，從老撾萬象鳴笛啓程，運往北京平穀。這也標志著該班列開啓常態化開行新征程。



此前，首批390噸來自老撾的新鮮香蕉，已於10月20日搭乘首趟“京滇·瀾湄綫”國際冷鏈專列，順利抵達北京市平穀區京平綜合物流樞紐，進入京津冀地區消費市場。未來，還將有更多來自東盟地區的新鮮水果，乘上中老鐵路國際冷鏈專列，直達京津冀消費者的餐桌。



冷鏈運輸 降本增效



11月17日，記者在北京市朝陽區一家京客隆超市，看到水果銷售區的香蕉攤位前，有一塊很大的價格牌，上面寫著“老撾香蕉3．99元／500g”。黃燦燦的香蕉，被分成五六根一捆的包裝，吸引了不少市民前來選購。



“這是新一批從老撾進口來的香蕉，個頭大、口感好，價格也實惠。到貨後，我們特意做了3天的優惠促銷，銷量很不錯。”超市工作人員對記者說。



這些香蕉，正是搭乘“京滇·瀾湄綫”國際冷鏈專列，經中老鐵路運抵北京的首批東南亞水果。

