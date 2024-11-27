中評社北京11月27日電／據人民日報報導，閩滇陝三縣市農產品聯通國際大市場觀察——



走上國際餐桌，特色農產品香飄海外



安溪茶葉、南華野生菌、洛川蘋果……這些具有地方特色的農產品，不僅在國內市場享有盛譽，更通過打造品牌、優化生產、發展出口，成功走進世界各地消費者的日常生活。



本報記者深入福建、雲南、陝西等地采訪，了解中國縣市特色農產品香飄海外，從田間地頭走上國際餐桌的故事。



福建安溪茶葉——



打造品牌，助力閩茶“茗”揚海外



“精制茶20噸，10月13日發貨……”在位於福建泉州市安溪縣的興溪茶業有限責任公司，副總經理王榮耀一上班就收到了來自國外的訂單確認郵件，隨即安排工廠排產。



走進公司精制廠，茶葉加工設備馬達轟鳴，濃鬱的茶香撲面而來。王榮耀介紹，精制廠占地面積10畝，每年加工茶葉3000噸左右。廠內安裝了全自動化生產綫，確保茶葉生產全程“不落地”，先後通過歐盟及美國有機食品認證以及全球食品安全認證。“國外市場對茶葉檢測標准嚴、要求高，有的國家檢測指標多達400多項，我們嚴格把控茶葉品質和生產安全，實現了國際市場銷量近10年穩步增長。”



安溪是中國烏龍茶故鄉、世界名茶鐵觀音的發源地，全縣茶園面積60萬畝，幹毛茶年產量6．2萬噸，曾獲中國國家級出口食品農產品質量安全示範區等榮譽。秋日艶陽下，安溪縣西坪鎮柏葉村茶山青翠，茶農林火財正穿梭在茶樹間，采擷鐵觀音秋茶。“茶葉是我們增收致富的‘金葉子’，我們每年最盼望的就是采秋茶。”林火財說。

