中企“為中阿務實合作注入更強動力”

中評社北京11月27日電／據人民日報報導，中企在阿聯酋積極履行社會責任、助力當地發展



“為中阿務實合作注入更強動力”



阿聯酋是中國重要的全面戰略夥伴。近年來，從承建鐵路、光伏電站等基礎設施到建設海水淡化廠、醫院等民生項目，從開展綠色施工到參與海洋生態保護，從重視本地化員工培養到開展人文交流，在阿中資企業積極履行社會責任，助力當地經濟社會發展，為推動中阿高質量共建“一帶一路”作出積極貢獻。



建設基礎設施——



“項目團隊是我們最寶貴的財富”



近日，由中國建築集團有限公司旗下中建中東公司聯合承建的阿聯酋伊提哈德鐵路二期A標項目收到履約證書，標志著中建中東公司成功完成了合同責任的全部內容。



伊提哈德鐵路由阿聯酋政府投資建設，長900多公裡，連接7個酋長國，覆蓋阿聯酋主要工業中心、制造中心、物流中心、人口密集區和重要港口口岸。作為海灣鐵路網絡的重要組成部分，該鐵路還將與沙特、阿曼等國鐵路聯通。多家中企參與了伊提哈德鐵路的建設。其中二期A標項目東起阿聯酋邊境，西至阿布扎比酋長國工業港口城市魯韋斯市，總長約140公裡。項目2019年3月動工，2023年5月竣工移交。



該項目是中建集團在中東地區的第一個鐵路項目。中建中東公司聯合來自韓國、法國和意大利的合作夥伴，共同整合了各方在軌道施工、技術研發及資源管理方面的優勢。憑借高質量履約和對地區經濟發展的突出貢獻，項目榮獲監理公司雅各布斯頒發的2020年度“最佳健康和安全表現獎”，并連續兩年獲得英國安全委員會頒發的“國際安全卓越獎”以及項目管理協會（PMI）頒發的2022年度“項目卓越大獎”。迪拜王儲哈姆丹曾到現場視察并稱贊項目團隊：“你們取得了令人驚嘆的進展和實實在在的成效。”伊提哈德鐵路公司首席執行官沙迪·馬拉克表示：“項目團隊是我們最寶貴的財富。沒有你們的努力和擔當，該項目無法在如此有限的時間內完成。感謝項目團隊的付出，你們的努力會被看到！”

