新加坡亞洲藝術協會主席鄒超：藝術激發共鳴

中評社北京11月27日電／據人民日報海外版報導，鄒超，新加坡亞洲藝術協會主席，憑借科技行業的豐富背景和對公共政策的理解，致力於在藝術與社會價值的交匯點上開辟新路。他不斷探索如何讓亞洲文化的獨特魅力在全球綻放，激發更廣泛的共鳴。



藝術公益



鄒超畢業於新加坡國立大學李光耀公共政策學院，早年曾在網易和騰訊等公司工作，積累了對公共政策與跨文化溝通領域的認知。他的“文化轉型”始於2012年，這一年他策劃了香港特首候選人微博辯論，讓公共議題第一次通過社交平台引起廣泛關注。這一創新嘗試為他的職業生涯埋下了藝術與公共政策結合的種子。



2020年新冠疫情期間，鄒超帶領新加坡亞洲藝術協會發起了名為“對抗新冠肺炎”的首屆世界公益繪畫大賽。“我們特別邀請了許多被隔離在新加坡的新冠指定隔離醫院的外籍勞工和醫護人員參與，外籍勞工在新加坡為生活奔波，面對疫情時也承受了心理壓力和孤獨感。”鄒超說。



在數百幅作品中，一幅來自印度客工的畫作深深觸動了他：畫中的人孤單伫立，卻被色彩繽紛的圖案包圍，仿佛在困境中追尋希望。



這一賽事讓鄒超堅定了在藝術公益領域繼續深耕的決心，他意識到，藝術可以在困境中撫慰人心，成為情感宣洩的出口和希望的象征。



人文關懷



2018年，鄒超創立了新加坡亞洲藝術協會。他將“藝術創造公共價值”作為協會的核心理念，帶領協會走向各地，用藝術為需要關懷的人帶去溫暖。在馬來西亞羅興亞難民學校，志願者團隊帶去梵高的故事，以“梵高護照”課程鼓勵孩子們大膽創作。這些天真又深情的孩子們不僅模仿畫作，還用稚嫩的中文寫下“謝謝”。

