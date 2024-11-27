蘇格蘭華人青年聯合會副會長傳播雲南非遺

中評社北京11月27日電／據人民日報海外版報導，喻律賢，來自雲南建水，蘇格蘭華人青年聯合會副會長，2022年從英國愛丁堡大學碩士畢業。在中華人民共和國成立75周年時，她策劃了“中英傳統民族文化交融”慶典，在英國表演雲南彝族煙盒舞《馬纓花》，在海外傳播雲南非物質文化遺產和少數民族文化藝術。



雲南舞情



喻律賢的家鄉雲南建水，是一個多民族文化交融之地，那裡充滿了當地少數民族的獨特風俗與藝術風格。作為一名在建水出生長大的地道雲南人，受到作為當地知名舞蹈演員的舅媽啓蒙和培育，喻律賢從5歲開始便學習中國舞蹈和音樂，尤其是雲南彝族的煙盒舞、花腰歌舞和建水小調等。



小時候的喻律賢對雲南傳統歌舞有著與生俱來的熱愛和無法抗拒的熱情。有一次，年幼的喻律賢拿著自己的mp3聽音樂，正在陶醉時，哥哥把她的耳機搶了過去，結果驚奇地發現，在同齡人都聽流行歌曲的時候，喻律賢在播放雲南特色的建水小調，跟著建水小調翩翩起舞。“小時候每到節日來臨，大家都會一起跳煙盒舞，聽到音樂旋律響起，我就忍不住跟著一起跳。”喻律賢說。



舞蹈中使用的道具“煙盒”是世界上最小的打擊樂器。最初，煙盒是彝族人民用來存放煙絲的日常小盒子，通常由竹木或金屬制成。在舅媽的指導下，喻律賢開始學習煙盒舞的基本動作和技巧。她每天都會抽出時間練習，從最基本的步伐到複雜的舞蹈組合，她都一一掌握。作為舞蹈演員，她的身體開合度并不是很好，於是她總是比別人更下功夫練習。每當放學回家，她總是來到舞蹈排練室，一個轉圈的動作連續練習十幾次也不停歇。喻律賢的舞蹈技藝日益精湛，她開始在學校以及縣、州各種活動中表演煙盒舞，贏得了大家的贊譽和喜愛。



在學校時，喻律賢不僅品學兼優，還一直思考如何更好地傳播雲南文化。本科時期，她積極參與了很多與雲南非遺文化和多民族藝術相關的創新創意大賽以及舞蹈大賽，并且獲得了省級金獎。她夢想成為一名雲南民族民間藝術家和非遺傳承人的種子，從那個時候開始生根發芽。



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