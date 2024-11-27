中國在維也納聯合國總部舉辦主題研討會

中評社北京11月27日電／據新華社報導，11月26日，在國際原子能機構核技術應用部長級大會期間，中國常駐維也納代表團與中國國家原子能機構、中核集團公司在維也納聯合國總部共同舉辦“原子造福全球南方 共創核美家園”主題研討會。這也是中國今年在維也納舉辦的“全球發展倡議之友小組”重要活動。



中國常駐聯合國維也納辦事處和其他國際組織代表李鬆、國際原子能機構總幹事格羅西等出席會議。維也納各國際組織代表、高級別官員、專家和媒體人士等近300人參加會議。



李鬆表示，中方提出全球發展倡議三年來，已有100多個國家、20多個國際組織積極支持和參與，80多個國家加入“全球發展倡議之友小組”。中國提出“原子造福全球南方”倡議，在廣大發展中國家中引起積極反響。相信在中方和各國際組織共同努力下，我們能够帶給全球南方國家更多、更好、更精彩的發展故事和成功故事。



格羅西表示，中方提出全球發展倡議意義重大，對引導國際社會共謀發展、增進世界人民福祉具有重要影響。原子能機構離不開中國的鼎力支持。期待中方繼續積極、深度參與全球發展合作，為建設更加安全的世界、創造更加美好的生活作出更大貢獻。



研討會期間，中國同位素與輻射行業協會同原子能機構簽署了在放射性同位素與輻射加工領域的合作文件。中國核動力研究院、複旦大學中山醫院、中國同輻股份有限公司、中國原子能科學研究院等單位專家介紹了中國在醫用同位素生產開發研究、放射性藥物和核醫學、輻射探測芯片、輻照加工以及輻照誘變育種等領域的科研進展和最新成果。