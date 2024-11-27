丹麥一沼氣廠發生事故致2人死亡

中評社北京11月27日電／據新華社報導，哥本哈根消息：丹麥警方26日說，位於丹麥菲英島的一家沼氣廠當天18時左右發生事故，已造成2人死亡、多人受傷。



發生事故的沼氣廠位於菲英島上的弗萊姆勒瑟，距首都哥本哈根約200公裡。警方在一份聲明中說，多人在事故中重度或中度受傷。目前，警方仍封鎖現場，與其他部門共同開展救援工作。



警方表示，事故原因的調查仍在進行。



據當地媒體報道，這家沼氣廠由當地農民創辦，每年可生產700萬立方米天然氣。