全國醫療服務價格項目規範統一進入快車道

中評社北京11月27日電／據經濟參考報報導，醫療服務價格項目是醫療機構提供診療服務的計價單元。長期以來，由於醫療服務價格實行各省屬地管理，地區之間價格項目的數量、內涵、顆粒度差異較大，不僅醫療機構計費繁瑣，群衆也看不懂，且無法兼容新技術。



在此背景下，國家醫保局近日密集發布了產科、護理、放射檢查等17批醫療服務價格項目立項指南，合計涉及271個主項目、250個加收項、88個擴展項，共有收費編碼609個。



業內人士指出，立項指南的編制出台標志著全國醫療服務價格項目規範統一提速。此舉旨在促進各地醫療服務價格水平的相對平衡，確保診療收費行為更加規範透明，從而讓患者在就醫繳費過程中能够一目了然，心中有數。此外，新項目的納入不僅拓寬了患者的治療選擇範圍，更彰顯了醫療服務中技術勞務價值的重要性，使得醫療服務更加符合患者的實際需求。



為群衆看病就醫把好“價格關”



長期以來，醫療服務價格實行各省屬地管理，由地方醫藥價格主管部門制定價格項目、確定價格水平，不同地區間服務項目和收費差異較大。立項指南就是為了規範管理醫療服務價格項目，使價格項目更好計價、更好執行、更好評價，更能適應臨床診療和價格管理需要。



“我們將協同各方，努力為群衆看病就醫把好‘價格關’。”國家醫保局價格招采司醫藥價格處負責人蔣炳鎮表示，“讓醫院收費更清楚，讓患者付費更明白”是編制立項指南的出發點和落腳點。立項指南的出台實施，將對規範診療收費行為、優化醫療資源配置、突出技術勞務價值產生深刻影響。



蔣炳鎮表示，此次立項指南對存量價格項目進行系統性重塑，無論是項目名稱、服務產出、價格構成，還是加收項、擴展項都更加准確，邊界更加清晰。各地對接落實立項指南後，醫療機構可依據本地區醫療服務價格項目和價格水平，合法合規收費，有利於減少醫務人員計費的事務性負擔。

