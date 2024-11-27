國家醫保局：職工醫保個賬省內共濟全覆蓋

中評社北京11月27日電／據新華社報導，國家醫保局最新數據顯示，目前，全國所有省份已實現職工醫保個人賬戶省內共濟，23個省份已將共濟範圍擴大至“近親屬”，今年1至10月共濟金額達369億元。職工醫保個賬家庭共濟如何實現？需要注意什麼？國家醫保局進行相關解讀。



什麼是職工醫保個賬家庭共濟？



我國職工醫保參保人設有醫保個人賬戶，繳納的保費會有一定比例劃入個人賬戶，原來只能由職工本人使用，主要用於支付就醫購藥時個人負擔的費用等。



2021年，國辦印發文件，將職工醫保個人賬戶使用範圍從職工本人，擴大到其參加基本醫保的“配偶、父母、子女”；今年7月，國辦再次印發文件，進一步將職工醫保個人賬戶共濟親屬的範圍由“配偶、父母、子女”，擴大至其參加基本醫保的“近親屬”，包括兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女。



國家醫保局數據顯示，今年1至10月職工醫保個人賬戶共濟2．83億人次，比1至9月增長0．37億人次；共濟金額369．08億元，比1至9月增長64．51億元。



目前，31個省（區、市）及新疆生產建設兵團已實現職工醫保個人賬戶省內跨統籌區共濟。國家醫保局有關負責人此前表示，明年將加快推進跨省共濟。



“家庭共濟”可以用於支付哪些費用？



隨著全國所有省份已實現職工醫保個人賬戶省內共濟，只要共濟人、被共濟人在同一省份內參保，無論是否在同一個城市，職工醫保個人賬戶資金都可以用於支付被共濟人在定點醫療機構、定點零售藥店發生的由個人負擔的醫療費用，以及參加居民基本醫保等的個人繳費。

