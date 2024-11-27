秘魯藍莓在中國迎來消費旺季

這是11月14日在秘魯首都利馬以北的錢凱港拍攝的純電動智能集卡。（圖源：新華社） 中評社北京11月27日電／據新華社報導，近日，經深圳灣海關關員現場查驗，一批重達11．7噸的秘魯新鮮藍莓從深圳灣口岸快速通關，2個小時內就到達華南地區最大的水果集散中心廣州江南市場，隨即銷往中國各地。



這批秘魯新鮮藍莓由深圳市盛泰環宇供應鏈有限公司申報進口。該公司關務負責人楊經理說：“每年11月份是進口藍莓的消費旺季，而秘魯藍莓憑借其穩定的出品率和豐富的口感，深受國內商超及消費者的青睞。這個季度我們進口的秘魯藍莓預計比上季增長近三成。”



每年進入秋冬季，一盒盒來自秘魯的藍莓，都會跨越山海來到中國。利用南半球的季節差，秘魯的藍莓在中國市場十分熱銷，中國已成為秘魯藍莓的第二大買家。



深圳毗鄰香港，有著航運產業成熟、運費低等優勢，秘魯水果企業大多選擇經香港中轉深圳進口。據統計，自10月進入秘魯藍莓通關旺季以來，深圳進口秘魯鮮藍莓0．54萬噸，貨值4．21億元人民幣，同比分別增長54．3％、80．6％。



因嬌嫩、易腐敗的特性，藍莓對通關時效性要求較高。對此，深圳灣海關制定水果旺季通關保障方案，緊密結合海運船期及進口量調配人力，協調口岸增加打冷設備的配置，設置專業查驗台位，避免口岸車輛積壓，最大限度壓縮通關時長，確保水果新鮮、安全。



除了南方城市深圳，位於華東地區的上海、華北地區的天津等地，近期也正迎來秘魯藍莓的進口旺季。