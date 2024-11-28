閩港智庫論壇：張龍海論建設兩岸融合示範校

閩南師範大學黨委常委、副校長張龍海（中評社 束沐攝） 中評社香港11月28日電（記者 束沐）閩南師範大學黨委常委、副校長張龍海在近日舉行的“思想者論壇：兩岸融合發展實踐的閩港經驗”上，介紹了閩南師範大學推動兩岸融合發展的實踐經驗及未來規劃。他表示，閩南師範大學堅持落實習近平總書記對台重要論述、“四個更大”重要指示和福建考察重要講話精神，秉承“培養涉台文教人才，服務祖國統一大業”的立校初心，在推動兩岸融合發展上主動作為，取得顯著成效，努力建設為兩岸教育文化融合發展示範校。



張龍海介紹，閩南師範大學是福建省重點建設高校、福建省“雙一流”建設高校。閩南師範大學因台而設。學校創辦於1958年春。1963年7月，在周恩來總理親切關懷下，經國務院批覆，在毛澤東主席在漳工作地以南平及閩南三地四所師範院校為基礎建成的福建第二師範學院。學校的立校初心與辦學使命就是“培養涉台文教人才，服務祖國統一大業”，建設成為培養接管台灣的文教人才專門學校。因此，無論從地緣、血緣、情緣、法緣、學緣、文緣還是從歷史淵源與使命初心上，閩南師範大學都是對台前沿教育重鎮。



閩南師大依托福建優勢用足用好促融政策



談及閩南師大推動兩岸融合發展的實踐經驗，張龍海介紹：一是強化高精專平台建設。學校先後建立了國家語言文字推廣基地、教育部兩岸語言文化交流研究中心、閩南文化研究院、兩岸一家親研究院、台商研究中心、閩台融合發展研究基地等國家級、省部級平台和智庫。全國台聯與閩南師範大學共建圓山學院。“兩岸教育文化融合發展實踐基地”也已納入《福建省“十四五”教育發展專項規劃》。



二是不斷加強校政研企聯通合作。他表示，因應新時代對台工作的要求及我推進兩岸融合發展的階段性、現實性任務，更好落實《中共中央國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》以及福建省實施意見，閩南師範大學堅持守正創新理念，啟動全面調研工作，全面加強與各級涉台部門的對接和聯繫，不斷進行融合理念及實踐的升級迭代。

