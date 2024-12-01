閩港智庫論壇：李風論香港對兩岸關係作用

香港亞太戰略安全研究所所長李風（中评社 束沐摄） 中評社香港12月1日電（記者 束沐）香港亞太戰略安全研究所所長李風在近日舉行的“思想者論壇：兩岸融合發展實踐的閩港經驗”上表示，香港在歷史和現實中，一直是兩岸關係發展的溝通橋樑及紐帶，是“一國兩制”實踐先行區，在兩岸關係發展中具有特殊重要地位，若進一步發揮香港優勢，今後在解決台灣問題上將彰顯其不可替代重要作用，為“一國兩制”台灣方案奠定更重要理論基礎，也為台灣復歸統一後提供更高水平治理示範功能與寶貴經驗。



由閩南師範大學、香港兩岸智庫聯誼會主辦，閩南師大兩岸一家親研究院承辦的思想者論壇11月22日在閩南師範大學舉行。十餘位來自福建和香港兩地的兩岸關係專家學者圍繞主題展開了深入探討。



香港可成為兩岸溝通的重要橋樑



李風認為，新中國成立75年來，在兩岸關係發展幾個關鍵時間節點，都有香港留下的值得傳頌的故事。比如“兩航起義”成功為新中國空軍和民航事業發展作出過貢獻。“九二共識”在香港達成，為兩岸關係發展確立穩固根基，還有兩岸密使的多次歷史性溝通也是在香港達成的，探索了中國人謀求國家統一的艱辛歷程。此外，香港也是台灣同胞在改革開放之後進入大陸投資旅遊、興業探親的一個重要地點和橋梁。香港這些特殊功能至今尚未停止，而且將來還會發揮更大的作用，還有更大的舞台，更大的空間。

