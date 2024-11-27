黑龍江雙陽煤礦重大瓦斯爆炸事故調查結果公佈

中評社北京11月27日電／ 中評社香港11月27日電／國家礦山安全監察局黑龍江局近日公佈了黑龍江雙陽煤礦重大瓦斯爆炸事故調查結果，46名責任人員和相關單位被處理。



新華社報導，調查組認定，雙陽煤礦“11·28”重大瓦斯爆炸事故是一起因煤礦嚴重違法違規作業、安全管理混亂、上級公司安全監管履職不到位而導致的重大生產安全責任事故。



2023年11月28日12時37分許，黑龍江龍煤集團雙鴨山礦業公司雙陽煤礦（以下簡稱雙陽煤礦）發生一起重大瓦斯爆炸事故，造成11人死亡、6人受傷，直接經濟損失1951.3萬元。2023年11月29日，依據《中華人民共和國安全生產法》《生產安全事故報告和調查處理條例》《煤礦安全監察條例》等有關規定，經黑龍江省政府批准，雙陽煤礦“11·28”重大瓦斯爆炸事故調查組成立。



調查認定，事故直接原因為雙陽煤礦左二安裝面違規自然排放瓦斯，回風巷單道風門處風流短路，造成進風巷內無風或微風，導致瓦斯局部積聚達到爆炸濃度，電纜失爆產生火花，引起瓦斯爆炸。



事故調查組對46名責任人員和相關單位提出了處理意見建議，黑龍江省紀委監委對監察對象及黨員幹部提出問責意見。其中，因在該起事故中死亡不予追究責任人員1人，已被公安機關採取強制措施人員5人，已被公安機關立案偵查人員1人，建議給予解除勞動合同人員1人以及建議給予黨紀政務處分人員38人。



其他處理內容還包括：雙陽煤礦被依法給予罰款等行政處罰，並被列入嚴重失信主體名單；雙陽煤礦向雙鴨山礦業公司作出深刻檢查；雙鴨山礦業公司向龍煤集團作出深刻檢查；龍煤集團向黑龍江省委、省政府作出深刻檢查；黑龍江省應急管理廳（省煤管局）向黑龍江省委、省政府作出深刻檢查。