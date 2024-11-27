歐盟委員會：部分成員國支出過高或過度赤字

中評社香港11月27日電／歐盟委員會26日發布的秋季財政方案顯示，部分歐盟成員國存在財政支出過高或過度赤字問題。



新華社報導，該方案對17個歐元區成員國提交的2025年預算草案進行了評估，重點關注其2024-2025年淨支出增長，以及淨支出是否超過限定範圍。評估結果顯示，因受新冠疫情和烏克蘭危機等因素影響，德國、奧地利和荷蘭等國經濟復甦緩慢，支出難以保持在低水平。其中，德國和荷蘭淨支出預計將超過上限。



該方案同時顯示，奧地利的赤字2024年將超過國內生產總值的3%，且預計在2025年和2026年仍無法降至3%以下，因此建議歐盟理事會認定奧地利存在過度赤字。



此外，針對比利時、法國、匈牙利、意大利、馬耳他、波蘭、羅馬尼亞和斯洛伐克等八個當前處於過度赤字程序的成員國，該方案提出多年度淨支出路徑建議，以幫助這些國家降低赤字水平。



歐盟《穩定與增長公約》規定，歐盟成員國年度財政赤字不得超過其國內生產總值的3%。按照規定，歐盟會對被認定存在過度赤字的國家啟動過度赤字程序，要求這些國家採取措施降低赤字水平，從而保持低政府債務或將高債務降低至可持續水平。相關國家應在指定時間內採取有效行動削減赤字，否則可能被處以罰款。