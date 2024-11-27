打破常規　特朗普與拜登白宮簽署過渡備忘錄

中評社香港11月27日電／美國當選總統唐納德·特朗普的過渡團隊與喬·拜登即將離任的政府簽署了一份諒解備忘錄，以啓動他在白宮的第二任期的准備工作。



但周二的備忘錄明顯避開了一項道德協議，該協議原本要求特朗普公開誰可能為其過渡工作提供資金。



半島電視台報道，它還避開了對特朗普提名的高級政府職位候選人進行背景調查的問題，這是當選總統違背政治規範的另一個領域。



盡管如此，特朗普即將上任的幕僚長蘇西·威爾斯在周二的一份聲明中稱這份備忘錄是向前邁出的一步。



她寫道：“這次接觸使我們的內閣提名人能够開始關鍵的准備工作，包括向每個部門和機構部署登陸小組，并完成有序的權力過渡。”



該備忘錄為拜登政府官員在1 月20日當選總統就職典禮之前與特朗普政府官員舉行簡報會和協調鋪平了道路。



雙方將就政府運作和正在進行的項目交換信息，以確保特朗普團隊不會在毫無准備的情況下上任。



白宮發言人薩洛尼·夏爾馬對媒體表示：“平穩過渡對於美國人民的安全至關重要，他們指望領導人負責任并做好准備。”



然而，周二的備忘錄并未涵蓋新政府簽署的所有典型協議。



其中一項協議是與司法部簽署的，授權通過聯邦調查局對政府官員進行背景調查。



另一個是美國總務管理局（GSA），這是一個支持聯邦政府高效運作的獨立機構。



根據《總統過渡法案》的規定，總務管理局允許當選總統接受捐款以用於其入主白宮的過渡，但捐款金額必須低於5000美元，且捐贈者的姓名必須公開。



如果沒有簽署總務管理局的協議，特朗普不太可能獲得為總統過渡團隊撥出的720萬美元。



通常情況下，主要政黨的候選人必須在總統選舉年的10月1日，即11月選舉開始之前簽署總務管理局協議。



但特朗普迄今為止拒絕了。相反，周二的備忘錄規定特朗普及其團隊必須公布自己的道德計劃并嚴格遵守。



其中的規定包括特朗普團隊成員應避免利益衝突并保護非公開信息。



通常情況下，獲取機密資料需要獲得聯邦調查局的批准。但周二的備忘錄也表明，特朗普也可能避開這一程序。



威爾斯在聲明中表示，特朗普避免與美國總務管理局和司法部達成協議是為了避免“納稅人為過渡相關費用提供資金”。



她對特朗普過渡團隊的決定表示贊賞，稱其是“組織自治”和自給自足的象征。



她寫道：“過渡期間已經建立了現有的安全和信息保護機制，這意味著我們不需要額外的政府和官僚監督。”



白宮發言人夏爾馬表示，拜登政府不同意放棄一些常規協議的決定。但夏爾馬表示，拜登政府官員將繼續推進，避免過渡進程進一步拖延。