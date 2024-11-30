中評觀察：局勢變幻 香港看好中東機遇

香港11月舉行了多個研討會及論壇，來自全球的專家學者為香港未來經濟建設出謀劃策（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月30日電（記者 盧哲）香港11月舉行了多個以香港發展為主題的研討會及多場高規格的金融論壇，來自全球的專家學者為香港未來經濟建設出謀劃策。筆者觀察，在國際形勢極速變化的背景下，香港各界在穩妥應變的同時積極尋找出路。展開世界版圖，各界普遍認為，香港應努力加強與中東的聯繫，深化金融、政治、文化上的瞭解與合作，為未來的發展注入新的動能。



筆者觀察，香港各界聚焦“中東”關鍵詞，主要從三個方面考慮。



首先，從地緣政治方面來說，專家認為加強與中東的聯繫，或可增強對抗美國霸權的力量。香港著名經濟學家、嶺南大學前校長陳坤耀11日在香港出席論壇時表示，特朗普當選美國總統後的世界形勢確實是一個百年一遇的大變局。他預計特朗普上台後世界地緣政治局勢會較為放鬆。陳坤耀分析，特朗普對歐洲的態度未必如以往友善，而香港及內地在這種地緣政治形勢下有空間發展。他指出，從地緣政治上來看，沙特、中東、巴西、包括東盟等國家的資源多、人多、錢多，能夠左右世界大局，可以隨時向美國霸權說“不”，因此香港及內地或可與中東國家等加強經貿關係，從而有所突破。



其次，從產業經貿方面，香港特區政府及商界都強調應發揮好香港“超級聯繫人”和“超級增值人”的作用。



11月26日，香港投資推廣署宣布，該署在埃及開羅已正式開張，強化在當地招商引資工作，吸引中東和北非地區的企業來港開展業務，並促進香港與當地的經濟和商業合作。而投資推廣署於開羅開設新辦事處，正是特區政府於二○二四至二五年度《財政預算案》中，落實加強香港與中東經貿關係的一部分。

