陳曉鋒答中評：內地人才在香港具有競爭力

香港選舉委員會委員、港區全國青聯委員、就是敢言主要創始人兼名譽主席陳曉鋒（中評社資料圖） 中評社香港11月28日電（記者 段曉魯）香港特區政府自2022年底推出一系列積極招攬人才措施，希望人才來港。香港選舉委員會委員、港區全國青聯委員、就是敢言主要創始人兼名譽主席陳曉鋒接受中評社採訪，他表示，內地人才具有許多獨特的亮點和優勢，這些優勢使得他們在香港的人才市場中具有很強的競爭力。



陳曉鋒表示，香港特區政府在留人才方面確實面臨一些困境。儘管香港擁有獨特的地理、經濟和制度優勢，但在全球人才競爭日益激烈的背景下，仍然需要不斷優化人才政策，以吸引和留住更多優秀人才。主要困境分為三個方面。



一，人才流失問題：由於各種因素（如薪資待遇、工作環境、生活成本等），一些優秀人才可能會選擇離開香港，前往其他地區發展。



二，人才結構失衡：香港在某些領域（如金融、法律等）擁有豐富的人才儲備，但在其他領域（如科技、創新等）則相對薄弱。這種人才結構的不均衡可能會制約香港的經濟發展和社會進步。



三，競爭壓力加劇：隨著全球經濟的不斷發展和變化，其他國家和地區也在積極制定和實施人才政策，以吸引和留住優秀人才。這使得香港在人才競爭方面面臨更大的壓力。



陳曉鋒亦表示，內地人才具有許多獨特的亮點和優勢，這些優勢使得他們在香港的人才市場中具有很強的競爭力。一，豐富的教育背景：內地擁有眾多知名高校和優質教育資源，培養了大量高素質的人才。這些人才在專業知識、實踐經驗和創新能力等方面都具備很高的水平。二，多元化的技能組合：內地人才在多個領域都具備豐富的技能和經驗，如金融、科技、文化、藝術等。他們可以根據香港的市場需求，靈活調整自己的職業方向和發展路徑。三，強烈的進取心：內地人才通常具備強烈的進取心和競爭意識，他們渴望在香港這個國際大都市中展示自己的才華和實力。這種進取心可以激發他們不斷學習和提升自己的能力。



陳曉鋒指出，從目前的情況來看，內地人才確實可以在一定程度上彌補香港的人才缺口。在金融領域方面，香港作為國際金融中心，對金融人才的需求一直很大。而內地擁有眾多優秀的金融人才，他們具備豐富的金融知識和實踐經驗，可以為香港的金融市場注入新的活力。在科技創新領域方面，隨著香港對科技創新領域的重視程度不斷提高，對科技人才的需求也在不斷增加。內地擁有眾多在科技創新方面具備優秀能力和實踐經驗的人才，他們可以為香港的科技創新事業做出重要貢獻。