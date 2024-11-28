高松傑答中評：香港獨特文化為盛事增添魅力

香港菁英會副主席高松傑（圖片由受訪者提供） 中評社香港11月28日電（記者 段曉魯）日前，香港特區政府公布在2025年上半年最少有93項盛事在香港舉行。香港菁英會副主席高松傑接受中評社採訪，他表示，香港有著豐富的文化底蘊和獨特的城市魅力，這種多元文化的交融和碰撞，為香港舉辦國際盛事增添了更多的色彩和魅力。



高松傑表示，香港可以趁這個機會，大力推動體育旅遊的發展。可以設計一些結合體育和旅遊的套餐，吸引遊客來香港觀看比賽，同時游覽香港的美景。比如，可以推出一些觀賽＋旅遊的優惠套票，讓大家在享受比賽的同時，也能深度體驗香港的文化和風情。



高松傑亦表示，特區政府可以和海外、內地和本土KOL合作，利用KOL影響力和粉絲基礎來宣傳全運會和香港的體育氛圍。可以邀請KOL參加一些全運會的預熱活動和宣傳活動，讓他們親身體驗和感受全運會的魅力，然後再通過社交媒體平台分享給更多的人。



談到香港舉辦國際盛事的優勢，高松傑稱，香港有著得天獨厚的地理位置和交通優勢，作為亞洲的交通樞紐之一，香港與世界各地都有著便捷的交通聯繫。香港還有著完善的城市基礎設施和一流的場館設施。這些場館不僅設施完備、功能齊全，而且還具有很高的知名度和影響力。此外，香港還有著豐富的文化底蘊和獨特的城市魅力，無論是傳統的中國文化還是現代的國際文化，都能在香港找到它們的身影和融合之處。這種多元文化的交融和碰撞，也為香港舉辦國際盛事增添了更多的色彩和魅力。

