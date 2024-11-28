中評現場：中美專家論兩國高校生交流與挑戰

對談現場（中評社 馬一鳴攝） 中評社北京11月28日電（助理記者 馬一鳴）日前，“中美民眾對話2024：探尋前行之路”在北京舉行。本次活動由清華大學戰略安全與研究中心（CISS）與美國美中關係全國委員會（NCUSCR）共同舉辦。在本次活動的第七場對談當中，清華大學黨委常委、副校長楊斌與上海紐約大學常務副校長暨美方校長傑弗里·雷蒙（Jeffrey S.Lehman）聚焦中美高校學生交流現狀和挑戰進行分享交流。



楊斌在交談中認為，由於中國領導人對中美民眾交流的重視，疫情後中美學生交流項目一定程度上得到了復甦。他表示，美國留學生要眼觀真正的中國，要深入瞭解中國的實際情況，其學習深度有待增強，而不是僅局限於在大學上課。“我們有一個很成功的課程叫做‘影子領導力’，讓學生跟隨一位縣級的中國政府領導人一周時間，瞭解縣級政府官員的日常工作，這樣就可以讓他們理解官員是如何解決公眾問題及得到當地民眾的支持的。”他說。



雷蒙認為，中美高校間學生交流面臨多方障礙，包括對媒體信息的上癮而缺乏對真實世界的感知、地緣政治局勢的緊張、高額的差旅費用以及美國政府的“三級”旅行警告限制等。他強調，美國學生應該抓住機會結交世界各國的朋友，從而拓展自身眼界。

