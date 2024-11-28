舞蹈專業留學生：在倫敦，展現中國舞魅力

左晚婷在英國表演中國舞時，外國觀眾上前向其學動作。（圖：人民日報海外版） 中評社北京11月28日電／據人民日報海外版消息，左晚婷是英國羅漢普頓大學舞蹈專業的學生。留學期間，她有不少表演中國舞的經歷，吸引了許多人關注。後來，左晚婷開始在當地舞蹈機構擔任中國舞老師，帶領更多學員瞭解中國舞，他們一起錄視頻、出外景、談論中國文化……在英國教中國舞是什麼體驗？一起聽聽她的故事。



第一次出國表演



左晚婷從小就對音樂有興趣。“我的爺爺在部隊做文藝工作，受他影響，我在6歲時開始學習中國舞，從此便和舞蹈結下很深的緣分。”左晚婷說。



大學時，左晚婷在湖南第一師範學院學習舞蹈表演。有一次，她獲得代表學校出國巡演的機會，這次經歷令她印象深刻。左晚婷說：“我去了荷蘭、芬蘭、奧地利等歐洲國家，向當地觀眾表演中國舞。這是我頭一回在海外的舞台上表演，看到外國人對中國舞和中國文化熱情洋溢，我感到十分自豪，希望有更多人欣賞我們的舞蹈。”



本科畢業後，左晚婷來到了英國羅漢普頓大學學習舞蹈表演與實踐。羅漢普頓大學在舞蹈學科領域有很高聲望，提供全方位的舞蹈教學與研究課程。左晚婷在學校的課堂里，獲得了不少跳舞的啟發。她說：“在學校，我學習的是現代舞，現代舞要求跳舞時身體更放鬆，體驗跟隨呼吸運動的感覺。上課時，老師還會讓我們分組表演，兩人相對時不能說話，用身體語言來表達，這對瞭解自己身體、即興發揮有很大幫助。老師對我們相當包容，時常鼓勵大家表演，啟發我們創作。”



左晚婷喜歡將自己的舞蹈錄成視頻，發在社交媒體上。起初她在倫敦的景點、街道上跳中國舞，這吸引了不少人詢問。“我發現許多外國人對中國舞感興趣，他們好奇哪里可以瞭解更多，甚至想學一些動作。”左晚婷說，“我萌發了教中國舞的想法，經過聯繫，進入了當地UKCPA舞蹈機構，那里有不少想學中國舞的學員。”

