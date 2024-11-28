留學記：漢服女孩杜依璠行世界

杜依璠（左一）向外國友人介紹蹴鞠。（受訪者供圖） 中評社北京11月28日電／據人民日報海外版消息，杜依璠在上學時接觸到漢服並喜歡上了它。2017年，杜依璠獲得了前往美國學習的機會。她帶著漢服前往美國，想要向更多人展示漢服的美。“這是我在國外第一次穿漢服，然而這一趟旅程並不順利。在美國，我身穿漢服，有人卻用日語向我問好，有人問我是不是韓國人。”杜依璠坦言，她感到失落，“這段經歷點燃了我在海外展示漢服的想法。”



2019年，杜依璠本科畢業後前往澳大利亞悉尼大學學習傳媒，她對做視頻漸漸感興趣。杜依璠說：“我發現越來越多的外國人想瞭解中國文化。有一次，我在街頭遇到了一名來自美國的女生，令我驚訝的是，她的中文說得非常流利。原來女孩的父母從小就讓她學習中文，他們說中國文化博大精深，有許多想學習的地方。我想通過視頻讓更多人瞭解中國文化。”



2024年夏天，巴黎奧運會期間，微博熱搜榜上曾有一篇名為“漢服女孩帶蹴鞠去巴黎奧運”的帖子吸引了眾多人的關注，這是杜依璠在巴黎奧運期間組織的文化互動活動。在杜依璠發布的視頻中，她以一襲鮮艶的紅色漢服亮相，扎雙丸子頭，系紅色發帶，這一套造型俏皮可愛，給法國夏日的街頭帶來了滿滿活力。



杜依璠邀請法國的路人們來體驗踢蹴鞠，讓大家猜測這個結實、輕巧又富有彈性的圓球屬於什麼運動項目，來自哪個國家等。幾名男孩即興表演了花式顛球，贏得圍觀人群的陣陣掌聲。在一場場妙趣橫生的對話中，越來越多的路人趕來圍觀，人們對蹴鞠分外好奇。



杜依璠說，在互動路人裡，有一個卷頭髮的法國女孩給她留下了深刻印象。當她邀請女孩互動時，得知女孩正在大學裡選修中文。視頻錄制結束後，兩人交換了聯繫方式。後來，法國女孩還通過郵箱向她詢問關於蹴鞠和其他中國傳統文化的知識，她們有來有回的交流持續了很長時間。



去年，杜依璠身著明制馬面裙，搭配雲肩，盛裝出現在悉尼大學舉行的畢業典禮上，為自己碩士生涯畫上一個句號。這套深色星空藍為底、輔以織金紋樣的新中式華服在悉尼大學金棕色大樓和翠綠草地的映襯下更顯得端莊沉穩、舒展大氣。在這一整天裡，杜依璠聽到了身邊同學和家長們不住的贊嘆聲，“gorgeous”“fantastic”“stunning”……

