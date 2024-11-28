海外學子柏林留學見聞

中評社北京11月28日電／據人民日報海外版消息，呂立丹本科、碩士就讀於北京航空航天大學。“古希臘哲學是西方哲學的源頭，我在大學期間接觸到一些古希臘哲學的經典著作後，就被其深邃的思想打動，決定深入研究。”呂立丹說。



德國有著深厚悠久的哲學研究底蘊，這深深地吸引著呂立丹。通過國家留學基金委的選拔，呂立丹獲得了公派留德的機會，前往德國柏林自由大學攻讀博士學位，鑽研古希臘哲學。



“古希臘哲學是西方文化的重要根基，對其進行深入研究可以找到中西方文化在哲學層面的共通點和差異點，從而幫助我更好地理解文化交流，向世界呈現中國故事。”呂立丹說。



哲學是一門閱讀量很大的專業，這要求學生具有學習主動性。學生不僅要精讀柏拉圖、亞里士多德的經典哲學文本，還要積極思考時代問題，在基本理論的架構中提出自己的想法，並對此進行邏輯清晰的論證。因此，很多實際的學習研究不是在課堂中進行的，而是在課外的時間。呂立丹說：“德國的導師不會每周或者每月監督博士論文推進，一切都靠自己獨立思考與研究。在向學長學姐請教後，我通過查閱公開文獻、參與各種研討會，聯繫到了來自全球多所頂尖學府的專家學者們，逐漸建立了屬於自己的學術網。”



“古希臘哲學的文本往往是古老而晦澀的，需要從不同的角度去解讀，還要參考大量的注釋和相關研究成果。但正是這種挑戰，讓我在深入挖掘其內涵的過程中不斷提升自己的學術能力。”呂立丹說，在柏林的所見所聞，讓她更加生動地認識到這裡有著悠久的學術歷史、深厚的思想沃土、嚴謹的學術態度。



留學期間，呂立丹加入了柏林及勃蘭登堡州中國博士學生學者聯合會（柏林博士學聯），並擔任學聯主席。呂立丹帶領學聯團隊組織了內容豐富、形式多樣的學術和文化交流活動，推動中德兩國之間的學術交流。

