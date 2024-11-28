青興計劃學員：把中國鄉村發展經驗帶回非洲

中評社北京11月28日電／據人民日報海外版消息，在廣東的科技公司，瞭解數字化如何為鄉村發展賦能；在雲南的邊陲鄉村，感受鄉村全面振興的美麗圖景；在北京的農業中關村，考察農業科技的最新成果……11月5日至14日，由中國農業大學與騰訊公司發起的“中國農大—騰訊為村非洲青年興鄉計劃”（以下簡稱“非洲青年興鄉計劃”）首期學員來華實訓，來自坦桑尼亞和烏幹達兩國的20位涉農官員、農文旅企業家、民間組織負責人等，赴廣東、雲南、北京等地參觀交流，瞭解中國農村和農業發展的生動實踐。



中國農業大學副校長杜太生介紹，中國農業大學和騰訊共同探索培養鄉村經營性人才已有多年，此次“非洲青年興鄉計劃”是“中國農大—騰訊為村鄉村CEO計劃”的國際升級版本，希望將中國鄉村發展和減貧的經驗帶給非洲，支持非洲青年啟動自己的鄉村創業計劃，幫助他們成為鄉村轉型的重要力量。



聯合國南南合作辦公室主任迪瑪·哈提蔔女士表示，聯合國南南合作辦公室一直支持發展中國家間的知識、技能分享及創新性合作，中國鄉村發展的實踐，為世界提供了寶貴的經驗。“非洲青年興鄉計劃”基於中國在農文旅融合、數字農業、電子商務等方面的經驗，支持非洲青年創業者更好地利用農村社區資源，來推動非洲的農業和農村實現現代化轉型及可持續發展，是一種創新型南南合作模式。



路，不僅修在山裡，也建在了“雲端”



養在深山的土特產，如何鏈接城裡的大市場？數字化如何助力鄉村全面振興？



11月6日，20名非洲學員來到位於廣東省深圳市的騰訊濱海大廈，參加“非洲興鄉青年騰訊探索日”活動。當天，有一場特殊的對話活動——中國興鄉青年與非洲興鄉青年的對話。

