新氣候資金目標呼喚“行動派”

中評社北京11月28日電／近日，《聯合國氣候變化框架公約》第二十九次締約方大會（COP29）在阿塞拜疆巴庫閉幕。此次大會達成了2025年後氣候資金目標及相關安排。近期召開的二十國集團（G20）領導人里約熱內盧峰會也高度關注氣候變化尤其是氣候資金議題。峰會宣言強調，“擴大向發展中國家提供氣候融資和投資。有必要迅速、大幅增加氣候資金，使其躍升至萬億美元量級。”



專家表示，從G20到COP29，國際多邊會議對氣候變化的關注釋放出一定積極信號，但後續落實是關鍵。氣候資金是發展中國家應對氣候變化的重要支撐。發達國家應切實履行向發展中國家提供資金支持的義務和責任，助力全球應對氣候變化行動。



新目標亟待落實



在“巴庫氣候團結契約”一攬子平衡成果中，新的氣候融資集體量化目標（NCQG）成為備受矚目的焦點。COP29要求發達國家帶頭於2035年前每年提供和動員至少3000億美元，用於支持發展中國家氣候行動。大會還呼籲，到2035年從各種來源為發展中國家每年動員至少1.3萬億美元氣候資金。



資金問題一直是全球氣候治理的痛點和難點。華中科技大學國家治理研究院副院長、經濟學院教授孫永平在接受記者採訪時分析，COP29達成NCQG，說明各方對氣候變化問題的嚴重性和緊迫性有高度共識。各方認識到，氣候資金是採取氣候行動、實現減排和適應目標的關鍵支撐。從最終達成的協議文本看，COP29呼籲所有參與者共同努力，強調發達國家締約方的責任，並鼓勵發展中國家締約方在自願基礎上、通過南南合作等方式作出貢獻。協議文本釋放出加強氣候治理國際合作的積極信號。



不過，新的氣候資金目標與實際需求之間仍存在差距。聯合國此前召集的專家小組估計，到2030年發展中國家每年將需要2.4萬億美元以滿足氣候和發展需求。多個來自發展中國家的代表團表示對NCQG深感失望。中方代表強調，會議達成的NCQG成果文件中，發達國家的資金承諾遠遠未能滿足發展中國家的需要。發達國家的資金義務，必須進一步明確。

