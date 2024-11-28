首屆中哈智庫論壇舉行

中評社北京11月28日電／據人民日報海外版消息，近日，首屆中哈智庫論壇在北京舉行。論壇主題為“中國和哈薩克斯坦：共同發展與現代化”。



中國社會科學院院長高翔在致辭中說，中國和哈薩克斯坦是山水相連、命運與共的友好鄰邦。當前，兩國都處在各自發展振興的關鍵階段。雙方應深化互利合作，實現共同發展，繼續推進高質量共建“一帶一路”與“公正的哈薩克斯坦”經濟政策對接，進一步挖掘合作潛力；聚焦新興領域，鞏固增長動能，發揮經濟互補優勢，共同培育新能源、科技創新、數字經濟等領域合作新增長點；加大協作力度，助力地區穩定，共同做優做強中國—中亞機制，推動中國—中亞合作取得更多新成果；築牢民意基礎，推動文明互鑒，為加強文明交流、落實全球文明倡議樹立良好典範。



高翔表示，智庫交流是人文合作的重要組成部分。中國社會科學院是中國哲學社會科學研究的最高學術機構和綜合性國家高端智庫，同哈方重要科研學術機構長期保持良好合作關係，多次共同舉辦學術活動，取得了豐碩成果。當前，中哈關係已開啟新的“黃金30年”。站在新的歷史起點上，我們願繼續同哈薩克斯坦學術界和智庫界保持密切交流，深化務實合作，促進民心相通，為推動中哈兩國關係行穩致遠，構建世代友好、高度互信、休戚與共的中哈命運共同體作出應有貢獻。



哈薩克斯坦國務顧問葉爾蘭·卡林在致辭中表示，哈中智庫交流的重要性日益彰顯。中國社會科學院是哈薩克斯坦學術界和智庫界的長期合作夥伴，也是兩國友好的紐帶和橋梁。相信此次論壇將有效提升雙方智庫合作水平，為深化兩國人文交流、進一步鞏固雙邊合作發揮積極作用。