特朗普擬加征關稅　美消費者吞苦果

中評社北京11月28日電／據大公報消息，美國當選總統特朗普25日在社交媒體發文稱，上任首日起將對墨西哥和加拿大進口的所有商品徵收25%的關稅。特朗普在第一任期內就肆意揮舞“關稅大棒”，但增加的成本負擔最終轉嫁給了美國國內的進口商及消費者。美國農業經濟學家和行業高管26日警告，對墨加兩國徵收關稅可能會導致明年美國的水果、蔬菜、肉類、酒類等農產品價格上漲，從而推高美國整體通脹率，令其自食惡果。



【大公報訊】根據美國農業部和美國海關的數據，墨西哥和加拿大是美國最大的兩個農產品供應國，去年農產品進口總額接近860億美元。美洲新鮮農產品協會主席榮格邁爾26日表示，若對墨加兩國農產品徵收關說，美國消費者將在雜貨店和餐廳感受到商品缺貨帶來的影響，“餐廳將不得不重新編寫菜單，因為可能需要減少水果和蔬菜的分量”。



或引發螺旋式通脹



美國農業部資料顯示，美國約三分之二的進口蔬菜以及一半的進口水果和堅果來自墨西哥。由於美國人愛吃牛油果，美國市場約占墨西哥牛油果出口總額的80%，去年美墨牛油果貿易額高達30億美元。



墨西哥主要牛油果產地米卻肯州州長拉米雷斯表示，徵收關稅將引發螺旋式通脹，“（美國消費者）的需求不會下降，增加的是商品的成本和價格。這將導致通脹率上升，對消費者造成直接影響”。



去年美國進口的墨西哥龍舌蘭酒和梅斯卡爾酒的總額為46.6億美元，自2019年以來增長了160%。美國蒸餾烈酒協會表示，對烈酒產品徵收關稅將損害美國消費者的利益，並導致美國餐飲業裁員，而餐飲業正從新冠疫情的打擊中緩慢恢復。

