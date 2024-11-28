菲律賓副總統莎拉突然被警方起訴

中評社北京11月28日電／據大公報消息，路透社報導：菲律賓國家警察27日稱，已就最近在國會眾議院和一家醫院發生的“襲警、不服從和脅迫等行為”，對副總統莎拉·杜特爾特和她的幾名安保人員提起正式訴訟。莎拉回應說，這是菲律賓總統馬科斯企圖借警方之手來罷免她的副總統職務。



菲律賓警方在一份聲明中稱，莎拉等人應對此前國會眾議院和一家政府醫院發生的事件負責。菲媒此前報導稱，莎拉的一名助手曾在眾議院大樓內被扣留，這名助手後來被轉移到政府醫院接受治療時，莎拉一方與警方發生衝突。莎拉的安保團隊被指推搡了一名警察。莎拉27日說，這些指控站不住腳，“我認為自己與馬科斯的關係已經到了無可挽回的地步，他們明顯在針對我，就是想把我趕下台”。



莎拉日前稱，她安排了一名殺手，如果自己被暗殺，該殺手就會去刺殺馬科斯等人。26日，菲律賓司法官員傳喚莎拉，就這些言論進行質詢。莎拉稱她的話遭到了歪曲。莎拉的父親、菲律賓前總統杜特爾特25日公開批評馬科斯，指控其是癮君子，並呼籲軍方重新考慮是否支持馬科斯。菲律賓司法部副部長安德烈斯26日稱，司法部已開始調查杜特爾特。



莎拉2022年與馬科斯一起競選，但馬科斯政府在外交、禁毒等政策上與杜特爾特家族存在較大分歧，雙方矛盾愈演愈烈。