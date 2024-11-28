多國學者在良渚感悟文明魅力

中評社北京11月28日電／據新華社消息，栽培稻、成套農用工具、灌溉系統……走進位於浙江杭州的良渚博物院，英國杜倫大學考古學者羅賓·科寧哈姆頻頻用相機記錄所見，不放過任何感興趣的細節。



儘管這是科寧哈姆首次來到中國，但在遙遠的英國課堂上，“良渚”是他所教授的世界文明課程中不可或缺的部分。



“回去後，我可以把良渚的實物圖片展示給學生們。”科寧哈姆指向他最感興趣的展品——一把石鐮。石器整體呈黑褐色，器身扁平如戈形，單面弧刃，是5000年前中國長江下游先民用於收割的農具。石鐮的出現具有劃時代意義，使水稻收割實現量產。



“之前，我只在書上見過它。今天終於目睹，真的很有意思。”科寧哈姆說。



第二屆“良渚論壇”日前在杭州舉行。300餘名考古學家、作家、音樂家等中外嘉賓從60多個國家和地區來此，探訪實證中華五千多年文明史的聖地良渚，追尋歷史古跡，感悟文明魅力。



行走在展廳中，學者們發現，良渚古代技術發展和傳播的脈絡貫穿整個空間。當傳統文物結合大型油畫、數字多媒體、3D打印、AR技術進行展示，早期文明的特徵“零距離”浮現在人們眼前。參觀者由此能夠身臨其境地體驗良渚古城的歷史盛況。



“10年前我第一次來到良渚時，需要在腦海中想象5000年前的古城形態。如今，良渚古城遺址已經能夠很好地呈現‘原貌’，這對我有很大啟發。”日本東京大學教授米田穰說。

