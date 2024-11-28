第二屆“良渚論壇”架起文明交流互鑒之橋

中評社北京11月28日電／據新華社消息，一雙慧眼，目光深邃穿透時空；兩道漣漪，相互交叉而互不干擾。在第二屆“良渚論壇”上，源自良渚玉器“神人獸面紋”的論壇官方標誌首度亮相，寓意著“文明之眼、融匯共生”。



“萬物並育而不相害，道並行而不相悖”，11月25日至27日，來自60餘個國家和地區的考古學家、作家、音樂家等300餘名中外嘉賓齊聚第二屆“良渚論壇”，圍繞“交流互鑒與人類文明新形態”的主題開展研討，共商文明交流互鑒。



交流：相知無遠近



“我的祖父存書頗多，其中就包含中國的《四書》和《孫子兵法》，這些書對我影響很大。”提到自己和中國文化的因緣，在中外作家對話平行論壇上，墨西哥作家羅赫略·格德亞說，“我們面臨著共同的挑戰，擁有同樣的夢想，而文學作品的交流能夠加強彼此聯繫。”



“文學的核心價值是展現人類心靈的高度，它拒絕人在俗世裡沉溺，拒絕心靈被遮蔽。”在本屆“良渚論壇”上，中國作家協會副主席麥家在主旨演講中闡述了文學的價值，引起了許多外國作家的共鳴。



“我非常贊同全球文明倡議的共識，我們要通過互鑒、對話來加強文明的包容。”在中外音樂家對話分論壇上，瑞士音樂學家澤維爾·布維耶說。



“音樂的歷史要遠遠早於文字的歷史，音樂是一種超語言的文化形態。”浙江音樂學院院長王瑞表示，在良渚文明的故地，邀請全球音樂家進行對話，就是希望使音樂這一超語言文化形態從歷史走向未來，成為人類文明發展的精神指引。

