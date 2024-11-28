新一屆葡語國家及地區高等教育管理論壇召開

圖為論壇開幕現場。（澳門理工大學供圖） 中評社北京11月28日電／據海外網報導，記者從澳門理工大學獲悉，“第十四屆葡語國家及地區高等教育管理論壇”26日召開，為期五天，以“葡語國家及地區的創新發展”為主題，旨在促進中國與葡語國家及地區學術界的聯繫，包括合作、分享、學習和研究。近二百名專家學者參與。



澳門理工大學校長嚴肇基表示，澳理大積極促進中國與葡語國家及地區在高等教育領域的多元化合作，以凝聚共識，達致共創普惠平衡、合作共贏、共同繁榮的發展格局。澳理大將借橫琴粵澳深度合作區建設帶來的機遇，發揮澳門“中葡平台”作用，攜手與各葡語國家以及地區高校一起共商共進，為中葡學術繁榮貢獻力量。



葡語國家及地區高等教育管理論壇委員會主席Margarida Mano表示，葡萄牙語擁有超過2.85億使用者，為全球第六大語言，期望通過論壇聯合中國與葡語國家及地區高等教育機構，培育創新型葡語人才。



據悉，本屆論壇由澳門理工大學與葡語國家及地區高等教育管理論壇委員會合辦，葡萄牙語國家共同體支持。論壇採用線上線下方式同步進行，吸引來自八個葡語國家和地區的近二百名高等教育管理專家學者參會，發表論文近120篇。論壇及研討會設有24場專題分會場，圍繞高等教育的創新發展、最新趨勢和挑戰等多個議題，展開廣泛深入的研討。