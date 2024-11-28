應對寒潮降雪　北方多地多措並舉保暖保供

中評社北京11月28日電／據新華社消息，近日，受寒潮影響，我國北方多地出現降溫降雪天氣。各地受寒潮降雪影響如何？除雪、保暖、保供情況怎樣？記者深入黑龍江、吉林、內蒙古、山東等地探訪。



黑龍江省多地迎來暴雪、大暴雪，氣溫大幅降低。25日晚，鶴崗市遭遇特大暴雪。26日凌晨，鶴崗市城管執法局組織六區環衛部門的清雪車輛，全面投入清雪作業，採取以“機械為主、人工為輔”的集團化機械清雪作業，對主次幹道、交通節點、公交站點、學校、坡路等地段進行循環清理，保障道路暢通。



針對通信、交通、供水、供氣、供暖等涉及民生的重要用戶，國網黑龍江電力制定了專項保供電方案，各級單位相關專業人員24小時在崗，以無人機配合人工巡線等方式開展線路特巡，全力保障極端天氣下電網安全穩定運行。



25日凌晨開始，吉林省自西向東出現明顯雨雪天氣。鐵路部門實施主動避險，26日凌晨，沈鐵長春車務段第一時間組織職工對道岔、站台積冰積雪進行清理，京哈高速線、京哈普速線開行刮冰車往返運行，長白線各站、陶賴昭等站啟動道岔融雪裝置，幹部職工使用風力除雪機、除雪鈎、噴燈等工具，對道岔尖軌、滑床板等關鍵部位進行清理，及時進行道岔扳動試驗，確保道岔作用良好。



“我們對候車室、售票室等重點部位的地熱、空調、熱風幕等供暖設備進行了檢查，在進站口、出站口、售票室等處所都安裝了棉門簾，每天早晚兩次測溫，保證室內溫度達標，確保旅客出行溫暖。”長春站客運車間副主任蓋偉東說。



本周以來，內蒙古全區氣溫走低，興安盟突泉縣25日迎來降雪。作為內蒙古設施農業大縣，突泉縣提早制定相關預案，指導農戶做好生產管理。



眼下，儘管室外溫度在冰點以下，但突泉縣突泉鎮工農村的蔬菜大棚裡卻暖意洋洋。當地種植戶董志正介紹，寒潮來臨前，縣裡就派農技人員來他家大棚指導抗寒潮工作。“在專家指導下，我提前給大棚準備了增溫塊、熱風爐，還加覆了棚膜。現在外面雪不小，但我心裡踏實。”

