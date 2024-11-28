中央贈港兩大熊貓　12月8日與公眾見面

圖：（上、中）行政長官李家超與太太近日聯同文化體育及旅遊局局長楊潤雄等人，到海洋公園的四川奇珍館探望中央贈港兩只大熊貓。（下）政府及海洋公園將於12月7日舉行大熊貓亮相儀式，屆時公布一對大熊貓命名結果。（圖源：大公網） 中評社北京11月28日電／據大公報報導，行政長官李家超昨日宣布，中央贈港的一對大熊貓將於12月8日（星期日）正式與公眾見面。



早前舉辦的大熊貓命名比賽共收到22600份建議，政府及海洋公園將會於12月7日（周六）舉行大熊貓亮相儀式時，公布一對大熊貓命名結果。＼大公報記者 賴振雄



兩只大熊貓“安安”和“可可”於9月26日抵港，至今兩個月，行政長官李家超與太太近日聯同文化體育及旅遊局局長楊潤雄等人，到海洋公園的四川奇珍館探望牠們。李家超昨日在社交專頁表示，看到一對大熊貓精力充沛，活潑好動，館內亦已加入各種新元素和環境豐富物。據公園說，一對大熊貓很快已適應新環境，目前狀態良好。



很快適應新環境 狀態良好



從視頻所見，李家超一行人在探望大熊貓時，雄性大熊貓“安安”舒服地坐在地上吃竹與竹笋，李家超形容牠神態悠然自得；“安安”並攀爬樹狀的攀爬架，探索館內環境。雌性大熊貓“可可”就坐在牠喜愛的“寶座”上吃竹笋，李家超形容牠圓滾滾的外形賢良淑德。



文化體育及旅遊局表示，一對大熊貓已於10月25日完成檢疫隔離，正適應新栖息地。海洋公園正在安排不同人士，包括贊助人和機構、其他合作夥伴、教育界人士和學生，以及基層家庭等，以小規模型式，探訪兩只大熊貓，同時讓牠們適應參觀者到訪居所。

